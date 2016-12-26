В Уганді перекинулося судно з футбольною командою, потонули 30 людей

Переповнене судно перевозило близько 45 людей у неділю. В поліції заявили, що воно нахилилося, коли занадто багато пасажирів перемістилися на один бік судна.

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Як передає російська служба ВВС, врятувати вдалося лише 15 людей.

Група гравців і вболівальників прямували на футбольний матч, приурочений до Різдва.

Капітан судна не втік із місця пригоди й допомагав проводити рятувальну операцію.