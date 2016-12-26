В Уганді перекинулося судно з футбольною командою, потонули 30 людей
20:05, 26 грудня 2016Світ
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Щонайменше 30 людей потонули на озері Альберт в Уганді, після того як перекинулося судно, що перевозило футболістів місцевої команди та їхніх уболівальників.
В Уганді перекинулося судно з футбольною командою / Twitter/Talent Ahereza
Переповнене судно перевозило близько 45 людей у неділю. В поліції заявили, що воно нахилилося, коли занадто багато пасажирів перемістилися на один бік судна.
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Як передає російська служба ВВС, врятувати вдалося лише 15 людей.
Група гравців і вболівальників прямували на футбольний матч, приурочений до Різдва.
Капітан судна не втік із місця пригоди й допомагав проводити рятувальну операцію.
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