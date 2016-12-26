Визначено траєкторію польоту російського військового літака Ту-154, який розбився біля берегів Сочі

Про це повідомляє департамент інформації та масових комунікацій Міноборони Росії, передає РІА Новости.

Пошукова операція у районі авіакатастрофи протягом ночі не припинялася ні на хвилину

Зараз пошукові роботи ведуть 39 кораблів та катерів, 135 водолазів і сім глибоководних апаратів. Військовослужбовці РФ також обстежують берег у пошуках тіл загиблих, уламків літака і особистих речей пасажирів.

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"Крім того, завдання з повітряного моніторингу надводної ситуації виконують екіпажі п'яти вертольотів та розрахунки БПЛА "Орлан-10", — йдеться у повідомленні.

Фахівці зазначають, що пошуково-рятувальна операція ускладнюється широким діапазоном глибин та особливостями рельєфу дна.

Як повідомляв УНІАН, літак російського Міноборони Ту-154 зник з радарів вранці в неділю незабаром після вильоту із Сочі. На борту, за останніми даними, перебували 92 людини, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова. Артисти летіли до Сирії, де повинні були виступити з концертом на авіабазі "Хмеймім" і привітати військовослужбовців РФ з новорічними святами.

Лайнер впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. За попередніми даними, ніхто з тих, хто перебував на борту літака, не вцілів.

Наразі виявлено тіла 12 загиблих. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.