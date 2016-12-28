"Отримають відповідь": у МЗС РФ відреагували на можливе розширення санкцій США проти Москви

Про це йдеться в її коментарі, опублікованому на сайті зовнішньополітичного відомства Росії.

На думку Захарової, адміністрація президента США Барака Обами намагається "лякати розширенням антиросійських санкцій", заходами дипломатичного характеру і диверсіями проти комп'ютерних систем РФ.

Спікер МЗС РФ впевнена, що Адміністрація Обами півроку тому запустила дезінформацію про російських хакерів «у прагненні підіграти потрібному для себе кандидату на листопадових президентських виборах і, не домігшись бажаного, шукає виправдання для власного провалу і з подвоєною силою відіграється на російсько-американських відносинах».

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«Залишається лише додати, що, якщо у Вашингтоні дійсно зроблять нові ворожі кроки, отримають відповідь. Це стосується будь-яких дій проти російських дипломатичних представництв в США, які негайно зрикошетять по американських дипломатах у Росії», – пригрозили в МЗС Росії.

Як повідомляв УНІАН, Адміністрація американського президента Барака Обами готує економічні санкції і приховані кібероперації щодо Росії у відповідь на ймовірне втручання у вибори в США.

Влада США звинувачують Росію в хакерських атаках на сервери Національного демократичного комітету, з яких були вкрадені документи Демократичної партії.