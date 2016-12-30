Маккейн назвав кібератаки Росії "ударом по американській демократії"

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Думаю, що фінансові установи мають бути залучені у тому, що стосується санкцій. Ми можемо вжити більш жорстких заходів – від обмежень на поїдки до визначення конкретних осіб, які мали стосунок до цього хакерства чи конкретні організації", - сказав сенатор.

На його думку є багато конкретних заходів, яких потрібно вжити.

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"Зрештою, це ж був напад на Сполучені Штати Америки, напад на основи нашої демократії. Коли хтось руйнує вільні вибори, він руйнує демократію. Ми в Конгресі докладемо багато зусиль для посилення санкцій", – сказав Маккейн під час візиту до Києва.

Сенатор-демократ Емі Клобучар, яка також перебуває в Україні, наголосила, що останні санкції проти Росії підтримують представники як Демократичної, так і Республіканської партії.

29 грудня США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, як переконаний Вашингтон, стоїть Москва.

Росія заперечує звинувачення і обіцяє заходи у відповідь на санкції США.