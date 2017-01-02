Трамп продовжить використовувати Twitter після вступу на посаду

Про це повідомив в інтерв'ю ABC майбутній прес-секретар Трампа Шон Спайсер, передає РБК.

«Абсолютно», — сказав він, відповідаючи на відповідне питання. Коли обраний президент публікує повідомлення в Twitter, він «отримує результат», зазначив Спайсер.

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Також майбутній прес-секретар обраного президента висловив думку, що ключові ЗМІ «перелякані» тим, що на аккаунт Трампа підписані понад 45 млн осіб. «У нього є можливість прямої розмови. Йому не потрібно використовувати для цього ЗМІ», — зазначив він.

Спайсер також повідомив, що адміністрація Трампа продовжить традицію регулярних брифінгів для журналістів у Білому домі, а також президентських прес-конференцій. «Деякі з них будуть проводитися на камеру, деякі — ні», — зазначив він.

Як повідомляв УНІАН раніше, за словами Шона Спайсер, обраний президент США Дональд Трамп скасує "багато укази Обами" відразу ж після вступу на посаду.