У день інаугурації Трампа 55 американських послів можуть залишити свої посади

Як йдеться у повідомленні на сайті об'єднання американських дипломатів Американської асоціації закордонної служби (AFSA), 28,5% від усіх послів, призначених на посади адміністрацією чинного президента Барака Обами, не є кадровими дипломатами.

Видання The Washington Post повідомило, що призначені адміністрацією Обами посли, які не є кадровими дипломатами, позбудуться посад до інаугурації Трампа.

Зокрема, як випливає з інформації Американської асоціації закордонної служби, до не кадрових дипломатів відносяться посли в Австралії, Австрії, Бельгії, Канаді, Китаї, Європейському Союзі, Франції, Німеччині, Італії, Японії, Нідерландах, Великій Британії та ще в ряді країн.

Також посол США при Організації Об'єднаних Націй Саманта Пауер, посол США при Організації з безпеки і співробітництва у Європі Деніел Беєр та посол США при Організації північноатлантичного договору (НАТО) Дуглас Лют не є кар'єрними дипломатами.

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Посол США в Україні Марі Йовановіч є кадровим дипломатом.

Як повідомлялося, американських послів у найбільш привабливих закордонних столицях, таких як Лондон і Париж, поінформували, що вони повинні завершити свою службу 20 січня "без виключень". Цю інформацію 5 січня підтвердили у Державному департаменті США.

Зокрема, йдеться про "політичні" призначення Обами, коли на посади послів призначалися особи, які не були кар'єрними дипломатами. До них відноситься посол США у Франції Джейн Хартлі, яка до того займалася збором коштів для Демократичної партії, або про посла США в Ізраїлі Деніела Шапіро, який раніше був радником Обами та консультантом демократів у Конгресі. Шапіро обіймає свою посаду з 2011 року. Трамп вже назвав людину, яку він хоче бачити наступником Шапіро - свого радника Девіда Фрідмана, який у Нью-Йорку займається адвокатською діяльністю у питаннях банкрутства.

Троє посадовців повідомили, що в адміністрації Обами розпорядилися, щоб не кадрові дипломати подали свої заяви про відставку із завершенням президенства Обами, який залишить посаду глави держави 20 січня. І зокрема, як зазначають джерела, це розпорядження було виконано.