Ізраїльська поліція назвала ім'я терориста, який наїхав на пішоходів у Єрусалимі

Про це йдеться в повідомленні поліції Ізраїлю, передає РБК.

Згідно з повідомленням, «були затримані дев'ять підозрюваних, п'ятеро з яких є членами родини» Кунбара, для проведення допиту.

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У поліції також уточнили, що в результаті нападу загинули четверо військовослужбовців, ще 13 людей отримали поранення. Троє з них перебувають у важкому стані, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у неділю вантажівка з палестинцем за кермом врізалася в пішоходів на популярній набережній в Єрусалимі, в результаті чого загинули чотири людини.

"Це теракт, таранний напад", – сказав представник поліції по Ізраїльському Радіо. За словами поліцейських, загинули три жінки і один чоловік.

Ізраїльський водій автобуса, який був свідком інциденту, сказав по радіо, що вантажівка врізалася в групу солдатів, і що вони відкрили вогонь по водієві, який повернув назад, а потім знову рушив за ними.