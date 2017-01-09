На інавгурацію не полетить: у Путіна розповіли, коли він може зустрітися з Трампом
17:31, 09 січня 2017Світ
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Зустріч Росія-США на найвищому рівні можлива не раніше вступу на посаду президента США Дональда Трампа.
Дональд Трамп і Володимир Путін / The New York Review of Books
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РІА Новости.
"Не раніше, ніж обраний президент стане чинним. Принаймні, Трамп повинен стати президентом США чинним. Потім вже верстатиметься план", - сказав він, кажучи про терміни можливої зустрічі Путіна і Трампа.
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На питання про те, який формат зустрічі лідерів США і РФ є найкращим, Пєсков запевнив, що тут для Москви "немає ніякої принципової різниці".
Раніше ЗМІ писали, що обраний президент США Дональд Трамп вирішить, як вибудовувати відносини з Росією, після інавгурації.
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