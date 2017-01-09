На інавгурацію не полетить: у Путіна розповіли, коли він може зустрітися з Трампом

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РІА Новости.

"Не раніше, ніж обраний президент стане чинним. Принаймні, Трамп повинен стати президентом США чинним. Потім вже верстатиметься план", - сказав він, кажучи про терміни можливої зустрічі Путіна і Трампа.

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На питання про те, який формат зустрічі лідерів США і РФ є найкращим, Пєсков запевнив, що тут для Москви "немає ніякої принципової різниці".

Раніше ЗМІ писали, що обраний президент США Дональд Трамп вирішить, як вибудовувати відносини з Росією, після інавгурації.