Трамп обіцяє почати будівництво стіни на кордоні з Мексикою, не чекаючи завершення переговорів

Про це він сказав на першій прес-конференції для журналістів після обрання президентом США.

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«Ми збираємося побудувати стіну. Я можу чекати приблизно рік із половиною до того часу, поки ми не завершимо наші переговори з Мексикою, які розпочнуться негайно, щойно ми очолимо адміністрацію, але я не хочу чекати. Майк Пенс (майбутній віце-президент - УНІАН) очолює зусилля, щоб отримати остаточне схвалення від різних агенцій та від Конгресу, щоби розпочати будувати стіну. Я не хочу чекати близько року або року з половиною. Ми збираємо розпочати будівництво», – сказав Трамп.

При цьому він висловлює переконання, що Мексика в тій чи іншій формі відшкодує витрати. За його словами, існують різні способи цього досягти. «Вони відшкодують нам витрати за вартість стіни», – наголосив Трамп.