США посилили санкції проти КНДР

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства, передає РБК.

Зокрема, під санкції потрапив міністр державної безпеки і молодша сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ ООН посилили санкції проти Північної Кореї

Санкції проти чиновників і відомств були введені у зв'язку з порушеннями прав людини в країні і цензури, зазначає Reuters.

Як повідомляв УНІАН, глава Пентагону Ештон Картер заявив, що ядерні можливості Північної Кореї представляють "серйозну загрозу" для США.