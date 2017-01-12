США посилили санкції проти КНДР
02:04, 12 січня 2017Світ
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Міністерство фінансів США ввело санкції проти міністерства праці, Держплану і семи чиновників КНДР.
Ілюстрація / REUTERS
Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства, передає РБК.
Зокрема, під санкції потрапив міністр державної безпеки і молодша сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, йдеться в повідомленні.
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Санкції проти чиновників і відомств були введені у зв'язку з порушеннями прав людини в країні і цензури, зазначає Reuters.
Як повідомляв УНІАН, глава Пентагону Ештон Картер заявив, що ядерні можливості Північної Кореї представляють "серйозну загрозу" для США.
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