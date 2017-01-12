США посилили санкції проти КНДР

02:04, 12 січня 2017
Світ
169 0

Міністерство фінансів США ввело санкції проти міністерства праці, Держплану і семи чиновників КНДР.

Ілюстрація / REUTERS

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства, передає РБК.

Зокрема, під санкції потрапив міністр державної безпеки і молодша сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ ООН посилили санкції проти Північної Кореї

Санкції проти чиновників і відомств були введені у зв'язку з порушеннями прав людини в країні і цензури, зазначає Reuters.

Як повідомляв УНІАН, глава Пентагону Ештон Картер заявив, що ядерні можливості Північної Кореї представляють "серйозну загрозу" для США.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #КНДР