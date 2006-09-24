Кому в Китаї жити добре: жебрак зумів заробити $3000 за місяць

Невідомий жебрак у місті Урумчі, столиці Синьцзян-Уйгурського автономного району (СУАР) на заході КНР, зумів "заробити" в серпні 2006 року 25,16 тис. юанів ($3,18 тис.).

Цей факт підтверджений записами у загубленому щоденнику жебрака, якого знайшов місцевий журналіст, повідомляє Newsru. Свій щоденник жебрак сробив з обривків обгорткового паперу.

У серпні щоденний дохід автора щоденника від його промислу склав в середньому 2,87 тис. юанів ($362,8) за "робочий" день. Тому 16 серпня, наприклад, він дозволив собі відпочити, пославшись на сильний дощ того дня.

Згідно спостереженням журналіста, який знайшов щоденник, в Урумчі багато побратимів удачливого жебрака "заробляють" по декілька сотень юанів на день. Найчастіше це вдається людям похилого віку і підліткам.