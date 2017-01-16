Цього тижня Рада безпеки ООН знову може прийняти антиізраїльську резолюцію - ЗМІ

Про це йдеться в матеріалі, розміщеному виданням IzRus.co.il.

Видання нагадує, що 23 грудня 2016 року Радбез ООН вперше прийняв резолюцію про незаконність ізраїльських поселень на окупованих палестинських територіях". США вперше не використали право вето, що раніше блокувало всі антиізраїльські резолюції в Радбезі.

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У матеріалі йдеться, що на тлі нестабільності в сусідніх державах, через що страждають в тому числі і країни Заходу, Ізраїль – острівець спокою. Але для американського керівництва немає більш актуальної проблеми, ніж будівництво ізраїльських поселень.

Зазначається, що 17 січня 2017 року в Радбезі ООН відбудеться спеціальне засідання про стан справ на Близькому Сході. Але мова на ньому піде не про ситуацію в проблемних країнах, таких, як Сирія, Ірак, Лівія, Ємен, а про Ізраїль.

Спочатку це засідання було призначено на 12 січня, однак, його терміново перенесли на 17-е. На думку міністра оборони і колишній глава МЗС Ізраїлю Авігдор Ліберман, зроблено це явно для того, щоб використовувати в обговоренні та прийнятті резолюції РБ ООН рішення паризької мирної конференції з Близького Сходу, яка відбулася 15 січня, але і видати їх як думку міжнародного співтовариства.

У тому, що вони будуть антиізраїльські, сумніватися не доводиться, пише видання. Як і в тому, що США знову утримаються від вето – прецедент вже створено.

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Якщо Палестину визнають державою та повноправним членом ООН, вона зможе сама подавати в міжнародні судові інстанції позови проти Ізраїлю. За цим послідують санкції, контури яких вже видно. Список компаній, що здійснюють діяльність на територіях за "зеленою межею", а тому підлягають міжнародного бойкоту, готує організація BDS – головний рух "делегітимації Ізраїлю".

Видання відзначає, що таким чином, останній тиждень Барака Обами на посаді президента США пройде під егідою боротьби з Ізраїлем.