На вулиці в Москві провалився грунт, туди впав джип (фото)

В Москві на вулиці Академіка Корольова провалився грунт на площі близько 15 квадратних метрів, туди впав автомобіль марки «Форд», передає РІА «Новости».

За попередньою версією фахівців, провал грунту стався через прорив водопровідної труби: вода, що витекла, підмила грунт і це призвело до обвалу дорожнього полотна.

Рух вулицею перекрито. На місці події працюють представники спеціальних служб міста.

Подібне вже траплялося в Москві цього місяця. В неділю, 10 вересня, в російській столиці утворився провал площею близько 300 квадратних метрів і завглибшки на різних ділянках від одного до півтора метрів. Через підтоплення звалилася щогла міського освітлення, обірвавши тролейбусні дроти. У вівторок, 12 вересня, в іншому районі Москви також стався провал грунту.