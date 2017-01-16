Польща не задоволена поясненням РФ слів Путіна щодо Смоленської катастрофи

Про це глава польського МЗС Вітольд Ващиковьский заявив журналістам в Брюсселі після зустрічі глав МЗС країни ЄС, повідомляє Onet з посиланням на PAP, передає Європейська правда.

"Звичайно, ми не задоволені поясненнями російського посольства, тому що вони не пояснюють цього виступу президента Путіна, який зовсім по іншому (...) коментував "записи розмов у кабіні пілотів президентського Ту-154 – ред..). Ми (Польща – ред..) не має у своєму розпорядженні таких записів", – сказав Ващиковський.

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Видання нагадує, що Путін під час своєї минулорічної підсумкової прес-конференції заявив, що "особисто читав" розшифровки запису розмов пілотів літака президента Польщі Леха Качинського і "людини з охорони", яка увійшла до кабіни пілотів і вимагала від тих, аби вони приземлилися попри заперечення екіпажу.

У відповідь на таку заяву польське Міноборони повідомило, що звернулося до влади РФ з вимогою негайного надання Польщі запису розмов у кабіні пілота Ту-154м.

За словами польського оборонного відомства слова президента Росії дозволяють зробити висновок, що влада РФ "має такий текст розмов між пілотами і пасажирами, який ніколи не був представлений Польщі".

З вимогою надати розʼяснення щодо того, на які документи спирався Путін, виступило також польське посольство в Москві.

Сьогодні, 16 січня, посольство Росії у Варшаві повідомило, що російська сторона не має доступу до інших аудіо записів, що стосуються переговорів у кабіні екіпажу польського Ту-154, окрім тих, які вже були передані Польщі, а висловлювання Путіна на тему смоленської катастрофи ґрунтувалися на загальновідомих фактах, які "відповідають результатам та висновкам офіційного розслідування за фактом катастрофи".