Путіну ввижаються спроби США підірвати легітимність Трампа: після "тренування у Києві" готують Майдан у себе

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільній з президентом Молдови Ігорем Додоном прес-конференції в Москві.

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«Що ми спостерігаємо у США? Ми спостерігаємо гостру політичну боротьбу, що триває, попри те, що вибори президента завершені і вони завершилися переконливою перемогою пана Трампа. Тим не менш, у ході цієї боротьби ставиться кілька завдань, можливо, їх більше, але деякі з них очевидні – підірвати легітимність обраного президента США», - заявив Путін.

За його словами, хочуть цього люди, які це роблять, чи не хочуть, але вони завдають інтересам США величезний збиток.

«Таке враження, що вони, потренувавшись у Києві, готові у себе в Вашингтоні Майдан організувати, аби не дати Трампу вступити на посаду», - заявив Путін.