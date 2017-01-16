Інавгурацію Трампа обіцяють бойкотувати 26 конгресменів - ВВС

Ряд американських конгресменів-демократів збираються бойкотувати інавгурацію обраного президента Дональда Трампа. Про своє рішення заявили вже 26 осіб. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

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Причиною бойкоту багато депутатів назвали нещодавні різкі висловлювання Трампа на адресу конгресмена Джона Льюїса. Той назвав Трампа "нелегітимним президентом", на що Трамп у своєму Twitter написав: "Все це балачки, балачки, балачки - і ніяких дій або результату".

Після цієї заяви багато депутатів-демократів вирішили порушити традицію і не брати участь в інавгурації президента, яка відбудеться в п'ятницю.

Конгресмен Льюїс багато років є видним учасником руху за громадянські права, і для багатьох американців став героєм. Він брав участь у виступах 1965 року в Сельму і Монтгомері за виборчі права чорношкірих. У 1987 році він був обраний у палату представників від п'ятого округу штату Джорджія. Цей округ Трамп назвав "таким, що кишить злочинцями".

"Коли ти ображаєш конгресмена Джона Льюїса, ти ображаєш Америку", - заявила Іветт Кларк, одна з п'яти представників округу Нью-Йорк, що бойкотують інавгурацію.

Представник від Каліфорнії Тед Лью сказав: "Для мене рішення не брати участь в інавгурації дуже зрозуміле: я за Дональда Трампа або я за Джона Льюїса? Я за Джона Льюїса".

Першим з депутатів бойкотувати інавгурацію вирішив представник від Іллінойсу Луїс Гутьєррес, про своє рішення він повідомив ще в грудні.

"Я не зможу дивитися в очі моїй дружині, моїм дочкам і онукам, якщо буду присутній там після всього того, що він сказав про жінок, латиноамериканців, чорношкірих, мусульман, ніби все те, що він сказав у своїх промовах або написав у своїх твітах, нормально і стерто з нашої спільної пам'яті", - пояснив своє рішення Гутьєррес.

Льюїс заявив, що не буде присутнім на церемонії, в інтерв'ю телеканалу NBC, назвавши Трампа нелегітимним президентом, чим викликав гнів Трампа.

Всього в двох палатах конгресу засідає 535 депутатів.

Видання зазначає, що інавгурація Дональда Трампа буде першою пропущеною інавгурацією президента за 30 років, які Льюїс працює в Конгресі. Передбачуване втручання російських хакерів у виборний процес Льюїс назвав однією з причин, через яку він вважає Трампа нелегітимним президентом.

"Не можна залишатися вдома, коли все йде настільки неправильно", - сказав він в інтерв'ю NBC.

Також повідомляється, що Дональд Трамп відчуває серйозні труднощі з розважальною частиною церемонії.

Ніхто із значущих американських музикантів не захотів виступати під час інавгурації. Поки Трамп заручився лише згодою переможниці конкурсу "В Америці є таланти", 16-річної Джекі Іванко, оркестру військових маршів і вар'єте Radio City Rockettes, однак деякі танцівниці вже публічно заявили про свою відмову брати участь у цьому виступі.