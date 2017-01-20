У передмісті Парижа в будинку прогримів вибух (відео)
17:30, 20 січня 2017Світ
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Вибух стався в п'ятницю в чотириповерховому будинку в західному передмісті Парижа Булонь-Бійанкур.
Евакуйовано три сусідні будівлі / russintv.fr
Про це повідомляють "РИА Новости", посилаючись на інформаційний телеканал BFMTV.
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В результаті вибуху серйозно пошкоджено два поверхи будівлі. На місці події працюють пожежники-рятувальники. Евакуйовано три сусідні будівлі. Даних про постраждалих поки немає.
За попередньою інформацією, причиною вибуху, найімовірніше, став витік газу через технічну несправність.
Explosion a @Ville_BoulogneBpic.twitter.com/ufB76icAjN— Maxime Larcanche (@maximelarcange) January 20, 2017
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