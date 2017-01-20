У передмісті Парижа в будинку прогримів вибух (відео)

Про це повідомляють "РИА Новости", посилаючись на інформаційний телеканал BFMTV.

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В результаті вибуху серйозно пошкоджено два поверхи будівлі. На місці події працюють пожежники-рятувальники. Евакуйовано три сусідні будівлі. Даних про постраждалих поки немає.

За попередньою інформацією, причиною вибуху, найімовірніше, став витік газу через технічну несправність.