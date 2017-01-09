У Сумах стався черговий вибух газу в багатоповерхівці, є постраждалі (фоторепортаж)
У Сумах сьогодні вранці стався вибух газу в багатоповерхівці.
За попередніми даними, у квартирі стався витік природного газу.
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Внаслідок вибуху постраждало троє людей. «Господар житла знаходиться у реанімації, ще двоє людей з сусідньої квартири госпіталізовані», - йдеться в повідомленні.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи Сумського міського відділу поліції, Головного управління Національної поліції області та рятувальники.
З‘ясовуються обставини та причини вибуху.
Як повідомляв УНІАН, у Сумах 3 січня стався вибух газу у десятиповерховому житловому будинку на вулиці Металургів, 24. Загинула жінка.
Вчора також на Хмельниччині від вибуху газового балону в квартирі загинула дитина.
Крім того, в Одесі в ніч на 8 січня внаслідок вибуху газу в житловому будинку загинули двоє людей.