У Сумах стався черговий вибух газу в багатоповерхівці, є постраждалі (фоторепортаж)

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Сумської області, вибух пролунав у квартирі на першому поверсі в будинку №52 на проспекті Михайла Лушпи.

За попередніми даними, у квартирі стався витік природного газу.

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Внаслідок вибуху постраждало троє людей. «Господар житла знаходиться у реанімації, ще двоє людей з сусідньої квартири госпіталізовані», - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Сумського міського відділу поліції, Головного управління Національної поліції області та рятувальники.

З‘ясовуються обставини та причини вибуху.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах 3 січня стався вибух газу у десятиповерховому житловому будинку на вулиці Металургів, 24. Загинула жінка.

Вчора також на Хмельниччині від вибуху газового балону в квартирі загинула дитина.

Крім того, в Одесі в ніч на 8 січня внаслідок вибуху газу в житловому будинку загинули двоє людей.