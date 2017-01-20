Палка промова, високопоставлені гості та протести на вулицях Вашингтона: найяскравіші моменти інавгурації Трампа (фотогалерея)

У Вашингтоні Дональд Трамп склав присягу та офіційно став 45-м президентом США, склавши присягу у Білому домі.

На інавгурацію Трампа прибули Гілларі та Біл Клінтон, Барак та Мішель Обама, а також Джордж Буш-молодший із дружиною.

Після складання присяги Трамп виступив із палкою промовою. Зокрема, він оголосив, що США змінюють підхід до міжнародної співпраці та принципів вільного ринку.

Трамп присвятив початок своєї промови критиці попередників. "Їхні перемоги не були вашими перемогами. Їхні тріумфи не були вашими тріумфами", - вважає він.

"Ми підтримували армії інших держав, дозволяючи вичерпуватися нашій. Ми захищали кордони інших держав, відмовляючись захищати свій. Ми витрачали трильйони і трильйони за кордоном у той час, як американська інфраструктура розвалювалася. Ми робили інші країни багатшими в той час, як процвітання нашої нації зникало за горизонтом. Від цього дня нашою землею буде керувати одна візія, один принцип: Америка передусім", - наголосив президент США.

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Перед Трампом присягу склав віце-президент країни Майк Пенс. Згідно із Конституцією, присягу майбутнього віце-президента приймав голова Верховного суду США.

Після завершення офіційної частини високопоставлені гості були запрошені на святкування у Капітолії.

У той час, як у Білому домі проходила церемонія інавгурації обраного президента, на вулицях Вашингтона тривали акції протесту.

Деякі мітинги були проведені на вході до попереднього рівня на відкритті церемонії інавгурації. Протестувальники приковували себе ланцюгами біля входу.

Учасники мітингів вступали у сутички із поліцією, як результат правоохоронцям довелось застосовувати водомети.

Крім того, протестувальники побили вітрини у кількох будівлях, серед яких Bank of America, у відповідь поліція застосувала сльозогінний газ.