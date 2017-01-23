WikiLeaks хоче знайти податкову звітність Трампа

Про це повідомляється в твіттері організації, передає republic.ru.

«Радник Трампа Келліенн Конвей заявила сьогодні, що Трамп не опублікує свою податкову декларацію. Надсилайте її до нас на сайт, ми зможемо це зробити», – заявили в WikiLeaks.

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Раніше на сайті Білого дому була розміщена петиція з вимогою опублікувати податкову декларацію Трампа. За добу вона набрала понад 100 тисяч голосів, що, за правилами, поставило Білий дім перед необхідністю дати офіційну відповідь.

Радник Дональда Трампа Келліенн Конвей заявила, що президент не буде публікувати свою податкову декларацію. Вона додала, що «людям немає діла» до даної інформації.