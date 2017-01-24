В житловому комплексі у східній частині Лондона стався вибух

00:13, 24 січня 2017
Світ
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У східній частині Лондона, в житловому комплексі Хорнчерч стався сильний вибух, в результаті чого постраждали люди.

Twitter/ajaxjones

Про це повідомляє видання Mirror.

За словами очевидців, вибух був такої сили, що уламки будівель розкидало по довколишніх дорогах. Внаслідок вибуху виникла сильна пожежа.

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На місці події працює понад 60 пожежників, карети швидкої допомоги, загони поліції. Десятки людей були евакуйовані з району.

Поки не зрозуміло, що стало причиною вибуху, поліція веде розслідування.

Допускається, що вибух стався в багатоквартирному будинку у другій половині дня після 5 годин вечора.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 січня, в чотириповерховому будинку в західному передмісті Парижа Булонь-Бійанкур стався вибух. За попередньою інформацією, причиною вибуху, найімовірніше, став витік газу через технічну несправність.

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Теги: #Лондон