Обама відправив Палестині більше $200 мільйонів в останні години свого президентства - ЗМІ

Екс-президент Барак Обама відправив Палестині 221 мільйон доларів в останні години перебування на посаді президента США. Про це повідомляє Associated Press.

Згідно з інформацією видання, таким діям Обами намагалась перешкодити Республіканська партія.

Джерела у Держдепартаменті розповіли, що відповідний лист із повідомленням про перерахування Палестині цієї суми, був направлений у Конгрес за кілька годин до інавгурації Трампа.

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Зазначається, що перераховані Палестині кошти призначені для надання гуманітарної допомоги в секторі Газа і на Західному березі річки Йордан.

Частина суми має піти на підтримку реформ у сфері безпеки, політичних перетворень, йдеться в повідомленні.

Крім того, адміністрація Обами виділила 4 мільйони доларів на програми по боротьбі зі зміною клімату та 1,25 мільйона доларів для різних гуманітарних організацій, що діють під егідою ООН.

Як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама у п'ятницю, 13 січня, продовжив на рік дію санкцій щодо Росії через її агресію в Україні.

"Дії й політика уряду Російської Федерації продовжують представляти незвичайну і надзвичайну загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики США", - йдеться в розпорядженні американського президента.

"Тому я постановив, що необхідно продовжувати режим (санкційного) надзвичайного стану відповідно до указу 13660 щодо Росії", - зазначив Обама.