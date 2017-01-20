Обама залишив записку Трампу у Білому Домі

44-й президент США Барак Обама залишив своєму наступнику Дональду Трампу записку в Овальному кабінеті у Білому Домі. Про це пише ТАСС з посиланням на повідомлення прес-служби Білого Дому.

Повідомляється, що записку Обама залишив у верхній шухляді робочого столу.

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При цьому Обама зазначив, що сумуватиме за Білим домом. При цьому на своїй сторінці у Twitter він написав, що вважає «служіння народу» великою честю.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 січня, у Вашингтоні почалася церемонія інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, який стане 45 президентом США. Церемонія проходить у Білому Домі. Наразі на попередні заходи вже прибули Дональд Трамп із дружиною Меланією та подружжя Обам.