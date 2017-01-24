Американська кіноакадемія оголосила номінантів на премію "Оскар"
Американська кіноакадемія назвала імена номінантів на премію "Оскар".
Пряма трансляція церемонії оголошення номінантів вперше велася в інтернеті, а не по ТБ.
Фільм "Ла-ла-ленд" представлений у 14 номінаціях. Стільки ж було у "Титаніка" в 1997 році і "Все про Єву" в 1950 році.
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На звання найкращого фільму претендують:
- «Ла-Ла-Ленд»
- «Прибуття»
- «Манчестер біля моря»
- «Лев»
- «Місячне сяйво»
- «Приховані фігури»
- «Огорожі»
- «Будь-якою ціною»
- «З міркувань совісті»
Найраща чоловіча роль:
- Райан Гослінг - «Ла-Ла-Ленд»
- Вігго Мортенсен - «Капітан Фантастік»
- Кейсі Аффлек - «Манчестер біля моря»
- Ендрю Гарфілд - «З міркувань совісті»
- Дензел Вашингтон - «Огорожі»
Найкраща жіноча роль:
- Емма Стоун – «Ла-Ла-Ленд»
- Ізабель Юпер – «Вона»
- Рут Нега – «Лавінг»
- Наталі Портман – «Джекі»
- Меріл Стріп «Флоренс Фостер Дженкінс»
Найкращий режисер:
- Дені Вільньов - «Прибуття»
- Мел Гібсон - «З міркувань совісті»
- Дем'єн Шазелл
- Кеннет Лонерган
- Баррі Дженкінс
Найкращий фільм іноземною мовою:
- «Тоні Ердманн» (Німеччина)
- «Комівояжер» (Іран)
- «Друге життя Уве» (Швеція)
- «Моя земля» (Данія)
- «Танна» (Австралія)
Найкращий анімаційний фільм:
- «Кубо. Легенда про самурая»
- «Моана»
- «Життя цукіні»
- «Звірополіс»
- «Червона черепаха»
Найкращий оригінальний сценарій:
- Дем'єн Шазелл – «Ла-Ла-Ленд»
- Тейлор Шерідан – «Будь-якою ціною»
- Кеннет Лонерган – «Манчестер біля моря»
- Майк Міллс – «Жінки 20 століття»
- Йоргос Лантимос, Ефтіміс Філіппоу, «Лобстер»
Найкращий адаптований сценарій:
- Ерік Хайссерер, Тед Чан – «Прибуття»
- Огаст Вілсон – «Огорожі»
- Баррі Дженкінс – «Місячне сяйво»
- Еллісон Шредер, Тед Мелфі, Марго Чі Шеттерлі – «Приховані фігури»
- Люк Дейвіс, Сару Брайерли – «Лев»
89-я церемонія вручення премій «Оскар» відбудеться 26 лютого, її ведучим буде Джиммі Кіммел.
Церемонія пройде у театрі Dolby в Лос-Анджелесі і транслюватиметься телекомпанією ABC на 225 країн.
Торішню Трансляцію дивиться всього 34,3 млн чоловік: як писало видання The Hollywood Reporter з посиланням на дані міжнародної аналітичної компанії Nielsen Media Research, це виявився найнижчий показник за минулі сім років.