Американська кіноакадемія оголосила номінантів на премію "Оскар"

16:18, 24 січня 2017
Світ
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Американська кіноакадемія назвала імена номінантів на премію "Оскар".

Ілюстрація / REUTERS

Пряма трансляція церемонії оголошення номінантів вперше велася в інтернеті, а не по ТБ.

Фільм "Ла-ла-ленд" представлений у 14 номінаціях. Стільки ж було у "Титаніка" в 1997 році і "Все про Єву" в 1950 році.

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На звання найкращого фільму претендують:

  • «Ла-Ла-Ленд»
  • «Прибуття»
  • «Манчестер біля моря»
  • «Лев»
  • «Місячне сяйво»
  • «Приховані фігури»
  • «Огорожі»
  • «Будь-якою ціною»
  • «З міркувань совісті»

Найраща чоловіча роль:

  • Райан Гослінг - «Ла-Ла-Ленд»
  • Вігго Мортенсен - «Капітан Фантастік»
  • Кейсі Аффлек - «Манчестер біля моря»
  • Ендрю Гарфілд - «З міркувань совісті»
  • Дензел Вашингтон - «Огорожі»
Кейси Аффлек, Эндрю Гарфилд, Райан Гослинг, Вигго Мортенсен, Дензел Вашингтон / REUTERS

Найкраща жіноча роль:

  • Емма Стоун – «Ла-Ла-Ленд»
  • Ізабель Юпер – «Вона»
  • Рут Нега – «Лавінг»
  • Наталі Портман – «Джекі»
  • Меріл Стріп «Флоренс Фостер Дженкінс»
Изабель Юпер, Рут Нега, Натали Портман, Эмма Стоун, Мерил Стрип / REUTERS

Найкращий режисер:

  • Дені Вільньов - «Прибуття»
  • Мел Гібсон - «З міркувань совісті»
  • Дем'єн Шазелл
  • Кеннет Лонерган
  • Баррі Дженкінс

Найкращий фільм іноземною мовою:

  • «Тоні Ердманн» (Німеччина)
  • «Комівояжер» (Іран)
  • «Друге життя Уве» (Швеція)
  • «Моя земля» (Данія)
  • «Танна» (Австралія)

Найкращий анімаційний фільм:

  • «Кубо. Легенда про самурая»
  • «Моана»
  • «Життя цукіні»
  • «Звірополіс»
  • «Червона черепаха»

Найкращий оригінальний сценарій:

  • Дем'єн Шазелл – «Ла-Ла-Ленд»
  • Тейлор Шерідан – «Будь-якою ціною»
  • Кеннет Лонерган – «Манчестер біля моря»
  • Майк Міллс – «Жінки 20 століття»
  • Йоргос Лантимос, Ефтіміс Філіппоу, «Лобстер»

Найкращий адаптований сценарій:

  • Ерік Хайссерер, Тед Чан – «Прибуття»
  • Огаст Вілсон – «Огорожі»
  • Баррі Дженкінс – «Місячне сяйво»
  • Еллісон Шредер, Тед Мелфі, Марго Чі Шеттерлі – «Приховані фігури»
  • Люк Дейвіс, Сару Брайерли – «Лев»

89-я церемонія вручення премій «Оскар» відбудеться 26 лютого, її ведучим буде Джиммі Кіммел.

Церемонія пройде у театрі Dolby в Лос-Анджелесі і транслюватиметься телекомпанією ABC на 225 країн.

Торішню Трансляцію дивиться всього 34,3 млн чоловік: як писало видання The Hollywood Reporter з посиланням на дані міжнародної аналітичної компанії Nielsen Media Research, це виявився найнижчий показник за минулі сім років.

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Новина в сюжеті: Оскар 2017
Теги: #кіно#Оскар