Американська кіноакадемія оголосила номінантів на премію "Оскар"

Пряма трансляція церемонії оголошення номінантів вперше велася в інтернеті, а не по ТБ.

Фільм "Ла-ла-ленд" представлений у 14 номінаціях. Стільки ж було у "Титаніка" в 1997 році і "Все про Єву" в 1950 році.

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На звання найкращого фільму претендують:

«Ла-Ла-Ленд»

«Прибуття»

«Манчестер біля моря»

«Лев»

«Місячне сяйво»

«Приховані фігури»

«Огорожі»

«Будь-якою ціною»

«З міркувань совісті»

Найраща чоловіча роль:

Райан Гослінг - «Ла-Ла-Ленд»

Вігго Мортенсен - «Капітан Фантастік»

Кейсі Аффлек - «Манчестер біля моря»

Ендрю Гарфілд - «З міркувань совісті»

Дензел Вашингтон - «Огорожі»

Найкраща жіноча роль:

Емма Стоун – «Ла-Ла-Ленд»

Ізабель Юпер – «Вона»

Рут Нега – «Лавінг»

Наталі Портман – «Джекі»

Меріл Стріп «Флоренс Фостер Дженкінс»

Найкращий режисер:

Дені Вільньов - «Прибуття»

Мел Гібсон - «З міркувань совісті»

Дем'єн Шазелл

Кеннет Лонерган

Баррі Дженкінс

Найкращий фільм іноземною мовою:

«Тоні Ердманн» (Німеччина)

«Комівояжер» (Іран)

«Друге життя Уве» (Швеція)

«Моя земля» (Данія)

«Танна» (Австралія)

Найкращий анімаційний фільм:

«Кубо. Легенда про самурая»

«Моана»

«Життя цукіні»

«Звірополіс»

«Червона черепаха»

Найкращий оригінальний сценарій:

Дем'єн Шазелл – «Ла-Ла-Ленд»

Тейлор Шерідан – «Будь-якою ціною»

Кеннет Лонерган – «Манчестер біля моря»

Майк Міллс – «Жінки 20 століття»

Йоргос Лантимос, Ефтіміс Філіппоу, «Лобстер»

Найкращий адаптований сценарій:

Ерік Хайссерер, Тед Чан – «Прибуття»

Огаст Вілсон – «Огорожі»

Баррі Дженкінс – «Місячне сяйво»

Еллісон Шредер, Тед Мелфі, Марго Чі Шеттерлі – «Приховані фігури»

Люк Дейвіс, Сару Брайерли – «Лев»

89-я церемонія вручення премій «Оскар» відбудеться 26 лютого, її ведучим буде Джиммі Кіммел.

Церемонія пройде у театрі Dolby в Лос-Анджелесі і транслюватиметься телекомпанією ABC на 225 країн.

Торішню Трансляцію дивиться всього 34,3 млн чоловік: як писало видання The Hollywood Reporter з посиланням на дані міжнародної аналітичної компанії Nielsen Media Research, це виявився найнижчий показник за минулі сім років.