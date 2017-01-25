У США радіостанція відмовилась пускати в ефір пісні Мадонни через її критику на адресу Трампа

У США радіостанція HITS 105 в штаті Техас заборонила пускати в ротацію на своїх хвилях пісні відомої поп-співачки Мадонни. Про це повідомляється на сторінці радіостанції у Facebook.

Зазначається, що таке рішення було прийнято в якості відповіді співачці на її виступ у Вашингтоні на Марші жінок із критикою Дональда Трампа.

Топ-менеджер радіостанції Террі Томас заявив, що «рішення заборонити всі пісні Мадонни на HITS 105 не стосується політики, це питання патріотизму».

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У заяві радіостанції повідомляється, що пісні Мадонни вимкнули з ефіру на невизначений термін.

Він закликав інші радіостанції наслідувати їхній приклад і відправити, таким чином, «потужне економічне послання» співачці.

Як повідомляв УНІАН раніше, відома співачка Мадонна була серед безлічі знаменитостей, які приєдналися до Маршу жінок в Вашингтоні в суботу, в знак солідарності із тисячами жінок, які протестували після інавгурації президента Дональда Трампа.

Співачка, яка висловлювала свою неприязнь до Трампа з самого початку передвиборчої кампанії, вийшла на сцену в Вашингтоні, заявивши: "Ласкаво просимо в революцію любові, до повстання, до нашої відмови, як жінки, приймати цей новий вік тиранії, де не тільки жінки знаходяться в небезпеці, але всі маргіналізовані люди".

"Знадобився цей страхітливий момент темряви, щоб розбудити нас... Здається, ніби ми всі послизнулися в помилкове відчуття комфорту, що справедливість запанує і що добро врешті-решт переможе", – зазначила вона.