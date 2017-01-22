Мадонна про інавгурацію Трампа: "так, я злюся, так, я обурена!" (відео)

Про це повідомляє видання Huffingtonpost .

Співачка, яка висловлювала свою неприязнь до Трампа з самого початку передвиборчої кампанії, вийшла на сцену в Вашингтоні, заявивши: "Ласкаво просимо в революцію любові, до повстання, до нашої відмови, як жінки, приймати цей новий вік тиранії, де не тільки жінки знаходяться в небезпеці, але всі маргіналізовані люди".

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"Знадобився цей страхітливий момент темряви, щоб розбудити нас... Здається, ніби ми всі послизнулися в помилкове відчуття комфорту, що справедливість запанує і що добро врешті-решт переможе", – зазначила вона.

"Так, я злюся. Так, я обурена! Так, я думаю, що дуже перебільшую щодо (змін у Білому дому – ред.), але я знаю, що це нічого не змінить ", – продовжила вона. – Ми не можемо впадати у відчай".

Як повідомляв УНІАН, мільйони учасників у більш ніж 600 містах світу вийшли на «Марші жінок» проти нового президента США Дональда Трампа.