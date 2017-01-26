У Польщі дві автокатастрофи заблокували рух всього шосе (відео)
21:37, 26 січня 2017Світ
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Дві вантажівки зіткнулися, перекривши національну трасу поблизу Лодзі.
В результаті подвійного ДТП постраждали 20 осіб / скригешо
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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Не помітивши перешкоди, на місце аварії один за одним врізалося чотири десятки авто.
Згодом, коли поліція вже прибула на ДТП, на іншому відрізку тієї самої дороги зіткнулися тридцять автомобілів.
Поранення отримали 20 осіб.
У Польщі дві автокатастрофи заблокували рух всього шосе
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