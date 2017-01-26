У Польщі дві автокатастрофи заблокували рух всього шосе (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Не помітивши перешкоди, на місце аварії один за одним врізалося чотири десятки авто.

Згодом, коли поліція вже прибула на ДТП, на іншому відрізку тієї самої дороги зіткнулися тридцять автомобілів.

Поранення отримали 20 осіб.