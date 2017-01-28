Помер відомий білоруський співак Олександр Тиханович

Про це повідомила його дочка на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні вночі не стало мого тата... Ми дякуємо всім, хто протягом його дивного життєвого шляху був поруч. Дякую всім, хто молився і підтримував його в його останній і дуже непростий рік", - написала Анастасія Тиханович.

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Олександр Тиханович народився 13 липня 1952 року в Мінську. Закінчив Білоруську консерваторію, в 1973 році увійшов до складу ВІА "Вєраси", багато років популярного на території колишнього СРСР. В ансамблі грав на бас-гітарі, трубі, виконував вокальні партії. У 1986 році Тиханович був змушений розлучитися з "Верасами", а в 1987 потрапив у тільки що організований Державний оркестр Білорусі під керівництвом Михайла Фінберга.

У 1988 разом з дружиною організував Театр пісні Ядвіги Поплавської та Олександра Тихановича. Згодом він був перетворений у продюсерський центр, через який пролягав шлях на велику сцену багатьох молодих білоруських виконавців.

Крім того Тиханович знімався в кіно. Зокрема, він зіграв головну роль в мелодрамі "Яблуко Місяця" (2009), яку зняв Юрій Елхов за сценарієм Георгія Марчука.