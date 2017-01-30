У Каліфорнії домашній 3D-принтер убив сім'ю і двох кішок
20:52, 30 січня 2017Світ
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Роджер і Валері Мораш померли від отруєння чадним газом від свого домашнього 3D-принтера.
Домашній 3D-принтер став причиною смерті подружжя / Facebook
Про це повідомляє Daily Mail.
Подружжя, а також двох кішок виявили в їх будинку в Каліфорнії без ознак життя.
Пізніше з'ясувалося, що причиною смерті Роджера і Валері стало отруєння чадним газом, який виділяв їх 3D-принтер, який використовується в особистих цілях.
Дослідники з Технологічного інституту в Іллінойсі попередили про потенційну небезпеку використання таких принтерів будинку. Виявляється, деякі моделі можуть виділяти смертельно небезпечні для людини речовини, такі як чадний газ і синильна кислота.
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