"Анти-Трамп" триває: не вщухають протести після указу про заборону в'їзду до США (відео)

21:04, 30 січня 2017
Світ
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Після заборони Трампом в'їзду окремим категоріям мігрантів, на вулицях США не вщухають протести.

Після заборони Трампом в'їзду окремим категоріям мігрантів, на вулицях США не вщухають протести /

Про це повідомляє "Спецкор".

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І, хоча президент США обіцяє, що за три місяці видача віз відновиться - тільки приймуть нові заходи безпеки країни, американці кажуть - намагаються захистити те, що роками було базовим принципом їх демократії.

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