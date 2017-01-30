"Анти-Трамп" триває: не вщухають протести після указу про заборону в'їзду до США (відео)

Про це повідомляє "Спецкор".

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І, хоча президент США обіцяє, що за три місяці видача віз відновиться - тільки приймуть нові заходи безпеки країни, американці кажуть - намагаються захистити те, що роками було базовим принципом їх демократії.