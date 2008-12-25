Залізниця відновила продаж квитків до Угорщини

Залізничне сполучення між Україною та Угорщиною відновлено - угорські залізничники припинили страйк. Про це УНІАН повідомляє прес-служба Південно-Західної залізниці.

Згідно з повідомленням, Південно-Західна залізниця відновила продаж квитків у безпересадкові вагони, які слідують до Будапешта.

Довідка УНІАН. Безстроковий страйк угорських залізничників почався 14 грудня 2008 року. Організований Вільними профспілками працівників залізничного транспорту страйк охопив переважно східну мережу Угорської державної залізниці, яка зачіпає і рух потягів у напрямі України.

15 грудня через страйк Південно-Західна залізниця тимчасово припинила продаж квитків у безпересадкові вагони, які слідували до Угорщини.