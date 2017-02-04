"Давайте ви будете частиною нашої держави": Жириновський запропонував Лукашенку приєднати Білорусь до РФ

Про це він заявив на партійному з'їзді у Москві, передає Білоруський партизан.

При цьому лідер ЛДПР порівняв політику Олександра Лукашенка з телям.

"Є така російська приказка: ласкаве теля двох маток ссе", — сказав Жириновський, додавши, що білоруський керівник "висмоктав з Росії" все, що можна.

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За його словами, Лукашенко хоче, щоб Білорусь залишалася окремою державою, але могла отримувати блага за внутрішньоросійськими цінами.

"Тоді давайте ви будете частиною нашої держави. І ось сидить: дай, Росіє, дай, Євросоюзе. Як добре", — заявив Жириновський.

Нагадаємо, 3 лютого Лукашенко заявив, що введення прикордонних зон між Росією і Білоруссю без попередніх переговорів може призвести до серйозного конфлікту.