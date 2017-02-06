Білий Дім цікавився у розвідки "вторгненням" Польщі в Білорусь - AP
Американські високопосадовці цікавилися у спецслужб, яким чином налагодити відносини з Росією і запитували про "вторгнення" Польщі в Білорусь.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на The Associated Press.
"Деякі перші кроки адміністрації Трампа викликають побоювання", - пише видання.
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Зокрема, радники з нацбезпеки запитували інформацію про польське "вторгнення" в Білорусь.
"Дивовижний запит, враховуючи, що ніяких доказів подібного вторгнення не існує. Польща є країною, де стурбовані доброзичливим тоном Трампа щодо РФ", - йдеться в публікації.
"Білий дім запитує у розвідки інформацію про вторгнення вірного союзника НАТО в Білорусь, яке існує лише в хворобливій уяві Кремля", - зауважив колишній аналітик розвідки і офіцер контррозвідки Агентства національної безпеки США Джон Шиндлер.
Американський журналіст Дейн Тайнен вважає, що це може бути "створенням ґрунту для виправдання путінської політики експансії – для "захисту" Білорусі".