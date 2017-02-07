У Канаді засудили жінку, яка ховала тіла шістьох немовлят у камері зберігання

Звинувачення за шістьма епізодами приховування тел жінці пред'явили в жовтні 2014 року. Співробітники компанії, яка надавала скриньки в камері зберігання, виявили рештки в її шафці, платіж за котру було прострочено. Про це пише The Daily Mail.

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У комірці виявили тіла п'ятьох хлопчиків і дівчинки, акушерський вік яких становив 34-40 тижнів. Тіла були запаковані в мішки для сміття, пластикові контейнери і відра, там же лежали іграшки та дитячий одяг.

Одне тіло було залите бетоном, інше – присипане порошковим миючим засобом. Всі вони надто сильно розклалися, щоб можна було визначити причину смерті.

Аналіз ДНК показав, що батьками всіх шістьох дітей були Гізбрехт і її чоловік. Адвокати жінки стверджували, що вона зберігала рештки, а не ховала їх.

Суддя Мюррей Томпсон в суді Манітоби у Вінніпезі вирішив, що Гізбрехт навмисно приховувала трупи, оскільки при реєстрації комірки використала неправильну адресу і дівоче прізвище. Він також прийняв свідчення експертів, які зробили висновок, що немовлята, імовірно, народилися живими.

У пари є двоє інших дітей. Кожен інцидент передбачає до двох років позбавлення волі.