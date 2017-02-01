Знімаючи Захарченка, пропагандисти випадково "засвітили" російську "гуманітарку" й трупи бойовиків (фото)
15:04, 01 лютого 2017Війна
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Російські пропагандисти, знімаючи на камеру ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка, забули прибрати з кадру трупи терористів й "гуманітарку" РФ.
Пропагандисти засвітили трупи бойовиків / Скріншот
Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер-розслідувач Михайло Кузнєцов.
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"Руссишен пропагандистен випадково в кадрі показали російську "гуманітарку". Гранати ВОГ-17М 1990 і 1994 року виробництва. А також ящики від 122 мм. ОФ снарядів 1997 року виробництва", - йдеться в його повідомленні.
Переглянути відео можна за цим посиланням.
facebook.com
facebook.com
Також у мережі помітили кадри російських пропагандистів, на яких видно не тільки ватажка "ДНР", а й трупи терористів.
Скріншот
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