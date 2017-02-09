У Франції прогримів вибух на АЕС, є постраждалі
12:33, 09 лютого 2017Світ
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Місцева влада каже, що загрози викиду радіоактивних речовин немає.
АЕС Фламанвиль / Ілюстрація REUTERS
На північному-заході Франції стався вибух на атомній електростанції Фламанвіль. Про це пише Ouest France.
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Вибух прогримів близько 10 ранку в машинному залі електростанції. За попередніми даними, там можуть бути поранені.
У місцевій префектурі кажуть, що загрози ядерного забруднення немає.
Пожежники повідомили, що вибух стався в приміщенні станції, але не зачепив реакторну. На місце події прибули медики.
Ця АЕС знаходиться на березі протоки Ла-Манш на території комуни Фламанвіль в департаменті Манш.
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