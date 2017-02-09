У Франції прогримів вибух на АЕС, є постраждалі

12:33, 09 лютого 2017
Світ
3115 0
оновлено

Місцева влада каже, що загрози викиду радіоактивних речовин немає.

АЕС Фламанвиль / Ілюстрація REUTERS

На північному-заході Франції стався вибух на атомній електростанції Фламанвіль. Про це пише Ouest France.

Читайте такожТри людини загинули внаслідок вибуху на заводі в США

Вибух прогримів близько 10 ранку в машинному залі електростанції. За попередніми даними, там можуть бути поранені.

У місцевій префектурі кажуть, що загрози ядерного забруднення немає.

Пожежники повідомили, що вибух стався в приміщенні станції, але не зачепив реакторну. На місце події прибули медики.

Ця АЕС знаходиться на березі протоки Ла-Манш на території комуни Фламанвіль в департаменті Манш.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #вибух#АЕС