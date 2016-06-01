Профспілки Франції вирішили провести страйк на всіх АЕС країни

Страйк на атомних електростанціях має стати частиною хвилі протестів та страйків проти намірів уряду реформувати трудове законодавство, передає Deutsche Welle.

Розпочинається він 1 червня о 21 годині за місцевим часом, повідомляє агенція Reuters. Утім, схоже, що аварійних відключень електроенергії не відбудеться, адже мінімальний обсяг електроенергії станції все-таки генеруватимуть. Принаймні, це передбачає одне з правил діяльності профспілок. Водночас перед країною може постати потреба більше імпортувати струму через проведення страйку.

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Працівники всіх 19 французьких АЕС вже страйкували. У ніч на 26 травня на 12 з них було зменшено генерацію електроенергії.

Страйкують також і працівники французької залізниці SNCF. З кожних десяти швидкісних потягів TGV на колії виїхали шість. Серед міжміських потягів таких була лише третина, а з регіональних - половина. За даними представників SNCF, страйк не зачепив потяги Eurostar, що сполучають Францію з Великобританією.

Нагадаємо, під час хвилі протестів проти реформи трудового законодавства у Франції, які тривають вже більше тижня, відбувалися численні зіткнення демонстрантів із поліцією.