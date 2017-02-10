"Курсом на дестабілізацію": ЗМІ розповіли, як Путін відправляв в Євросоюз агентів ФСБ під виглядом біженців

Про це розповіли автори фільму "Холодна війна Путіна" в ефірі телеканалу ZDF.

У фільмі розповідається, що агенти прибувають до Європи за фальшивими документами для проникнення в мусульманські громади країн ЄС, "щоб підірвати і дестабілізувати Захід".

Основним джерелом інформації у фільмі виступає колишній високопоставлений співробітник ФСБ. Його обличчя не показують і не називають імені.

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У фільмі йдеться, що це колишній полковник ФСБ, який прослужив у структурі 20 років і особисто брав участь в операціях із відправлення агентів під виглядом біженців.

"Колишній полковник ФСБ, можливо, найбільш високопоставлений офіцер російських спецслужб, який перебрався в Європу під час правління Путіна", - зазначають автори.

Автор фільму Егмонт Кох вказує, що в загалом зустрічався з ним п'ять разів і провів більше 15 годин розмов, як під камеру, так і без відеозапису.