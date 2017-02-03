Стрілянина в Луврі: військовий відкрив вогонь по чоловіку з мачете, відвідувачів евакуювали (фоторепортаж)

Про це повідомляє ВВС.

Відзначається, що нападник кричав: «Аллаху Акбар». ЗМІ повідомляють, що чоловік був озброєний мачете.

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Очевидці розповіли, що цей чоловік намагався пройти в магазин при паризькому музеї з валізою. У той же час уточнюється, що валіз могло бути дві. Однак за повідомленнями, вибухівки у валізі не було.

З Лувру евакуйовано відвідувачів. Міністерство внутрішніх справ Франції характеризує як серйозний інцидент.

Ne parvenant pas à maîtriser l assaillant, le militaire a tiré 5 balles, le blessant au ventre. L' assaillant est conscient. pic.twitter.com/9Vzcpm0763 — Stéphane Kovacs (@KovacsSt) February 3, 2017

Злочинець був важко поранений в область живота.

У той же час Le Figaro повідомляє, що є четверо солдатів, на яких напали, двоє отримали легкі поранення. Також повідомляється про ще одного затриманого.

Французькі правоохоронці посилили охорону Лувру.