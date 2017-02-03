Стрілянина в Луврі: військовий відкрив вогонь по чоловіку з мачете, відвідувачів евакуювали (фоторепортаж)
Французький військовослужбовець, який стоїть на охороні Лувру, відкрив вогонь по чоловіку з ножем. Повідомляється, що чоловік спробував напасти на військовослужбовця.
Про це повідомляє ВВС.
Відзначається, що нападник кричав: «Аллаху Акбар». ЗМІ повідомляють, що чоловік був озброєний мачете.
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Очевидці розповіли, що цей чоловік намагався пройти в магазин при паризькому музеї з валізою. У той же час уточнюється, що валіз могло бути дві. Однак за повідомленнями, вибухівки у валізі не було.
З Лувру евакуйовано відвідувачів. Міністерство внутрішніх справ Франції характеризує як серйозний інцидент.
Ne parvenant pas à maîtriser l assaillant, le militaire a tiré 5 balles, le blessant au ventre. L' assaillant est conscient. pic.twitter.com/9Vzcpm0763— Stéphane Kovacs (@KovacsSt) February 3, 2017
У той же час Le Figaro повідомляє, що є четверо солдатів, на яких напали, двоє отримали легкі поранення. Також повідомляється про ще одного затриманого.
Французькі правоохоронці посилили охорону Лувру.