Стрілянина в Луврі: військовий відкрив вогонь по чоловіку з мачете, відвідувачів евакуювали (фоторепортаж)

12:40, 03 лютого 2017
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Французький військовослужбовець, який стоїть на охороні Лувру, відкрив вогонь по чоловіку з ножем. Повідомляється, що чоловік спробував напасти на військовослужбовця.

lefigaro.fr

Про це повідомляє ВВС.

Відзначається, що нападник кричав: «Аллаху Акбар». ЗМІ повідомляють, що чоловік був озброєний мачете.

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Очевидці розповіли, що цей чоловік намагався пройти в магазин при паризькому музеї з валізою. У той же час уточнюється, що валіз могло бути дві. Однак за повідомленнями, вибухівки у валізі не було.

З Лувру евакуйовано відвідувачів. Міністерство внутрішніх справ Франції характеризує як серйозний інцидент.

Злочинець був важко поранений в область живота.

У той же час Le Figaro повідомляє, що є четверо солдатів, на яких напали, двоє отримали легкі поранення. Також повідомляється про ще одного затриманого.

Французькі правоохоронці посилили охорону Лувру.

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Теги: #стрілянина#Франція#Лувр