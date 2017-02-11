Всі іноземці, які в'їжджатимуть до Китаю, будуть здавати відбитки пальців – МЗС

Китай вводить процедуру отримання відбитків пальців для іноземних громадян у віці від 14 до 70 років, в тому числі і українців.

Про це йдеться в повідомленні департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України на сторінці в Facebook.

"Протягом 2017 року Китай поступово вводити процедуру отримання відбитків пальців іноземних громадян у віці від 14 до 70 років у пунктах пропуску на кордоні країни", – наголошується в повідомленні.

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За даними департаменту, з 10 лютого 2017 року така процедура введена в міжнародному аеропорту "Шеньчжень".

Не будуть брати відбитки пальців у громадян - власників дипломатичних паспортів громадян, яким оформлена спеціальна дипломатична віза; громадян країн, з якими у КНР укладено двосторонні угоди про незастосування процедури взяття відбитків пальців; офіційних осіб у ранзі заступника міністра і вищих рангів та супроводжуючих їх осіб - членів офіційних делегацій; громадян, у яких немає можливості взяти відбитки пальців (інвалідів).

"Відбитки пальців іноземця можуть бути взяті в особливих випадках за окремим рішенням Міністерства громадської безпеки КНР", – зазначили в консульській службі.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Китай готують дорожню карту економічного співробітництва у сферах реалізації спільних проектів у сільському господарстві, промисловості, енергетиці і в сфері інфраструктури. Раніше Китай запропонував Україні створити зону вільної торгівлі.

Наприкінці січня Україна і Китай домовилися активно розвивати в поточному році сферу туризму, в тому числі шляхом сприяння групових поїздок та участі у виставкових заходах.