Україна і Китай планують у цьому році активізувати співпрацю

Як повідомили у прес-службі президента України Петра Порошенка, відповідні домовленості були досягнуті в ході зустрічі глави української держави з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном.

«Глави держав висловилися за активізацію економічного співробітництва між Україною і КНР, - повідомили у прес-службі. - При цьому президент України заявив, що Україна зацікавлена брати активну участь в ініціативі Китаю «Один пояс - один шлях». Крім того, сторони домовилися про обмін візитами, терміни яких будуть погоджені дипломатичними каналами».

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Як повідомляв УНІАН, Китай входить у десятку країн - найбільших торговельних партнерів України. Найбільшою статтею українського експорту в Китай є продовольство. Наприкінці 2016 року Україна і Китай вели попередні консультації про можливості формування зони вільної торгівлі між двома країнами.

Ініціатива Китаю «Один пояс - один шлях» передбачає розвиток торговельних відносин між Китаєм і Європою. Посол КНР в Україні Ду Вей зазначав, що цей проект є немислимим без України.