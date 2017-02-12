У Греції знешкодили бомбу часів Другої світової війни, знайдену в Салоніках
У грецькому місті Салоніки вже знешкодили бомбу часів Другої світової війни, через що напередодні влада евакуювала з довколишніх районів близько 70 тисяч людей.
Як повідомляє BBC, тепер мають намір вивезти її з міста.
Бомба важила 250 кг, її виявили на глибині близько 5 м під землею під час земляних робіт на автозаправній станції минулого тижня.
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Це одна із найбільших бомб часів війни, які знаходили в містах Греції, а евакуація людей для її знешкодження стала наймасовішою у повоєнні часи. Радіус евакуації становив 2 км.
Приналежність бомби фахівці не змогли встановити, оскільки вона була у дуже поганому стані. Передбачається, що бомбу скинули війська Британії та США 17 вересня 1944 року, намагаючись влучити у німецькі залізничні комунікації.
Греція була окупована Німеччиною з 1941 року по жовтень 1944 року.