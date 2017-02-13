У Лондоні викрали зі сховища 160 антикварних книг вартістю 2 млн фунтів стерлінгів
У Лондоні зі складу, розташованого неподалік аеропорта Хітроу, зловмисники викрали понад 160 старовинних книг на суму понад 2 млн фунтів стерлінгів, багато з них – XV та XVI століть.
Як повідомляє Daily Mail, "перлиною" колекції була робота Миколи Коперника 1543 року «Про обертання небесних сфер» вартістю 215 тис. фунтів, де міститься теорія про те, що Сонце знаходиться в центрі Всесвіту.
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За інформацією видання, троє грабіжників забралися на дах, просвердлили отвори у вікнах з посиленого склопластика і спустилися на 12-метрових мотузках "як командос", якимось чином уникнувши аварійних сигналів датчиків руху.
Серед вкрадених антикварних книг були також роботи Галілея, Ньютона, Леонардо да Вінчі та "Божественна комедія" Данте видання 1569 року.
Експерти припускають, що крадіжку книг замовив колекціонер, тому що їх буде неможливо продати нікому з сумлінних дилерів або аукціонних будинків.