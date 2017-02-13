Найкращі фотографії року за версією World Press (фотопідбірка)

18:46, 13 лютого 2017
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В Амстердамі оголосили результати конкурсу фотографії World Press Photo 2017.

На шляху прощального каравану Фіделя Кастро
На шляху прощального каравану Фіделя Кастро /  © REUTERS
© REUTERS
Ув'язнені за підозрою у вживанні наркотиків у поліцейській дільниці в Манілі, Філіппіни.
Ув'язнені за підозрою у вживанні наркотиків у поліцейській дільниці в Манілі, Філіппіни. /  © REUTERS
© REUTERS
Вбивство російського посла в Туреччині
Вбивство російського посла в Туреччині /  © REUTERS
© REUTERS
Протести проти будівництва нафтопроводу «Дакота Ексес»
Протести проти будівництва нафтопроводу «Дакота Ексес» /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Селище Лозове під Донецьком
Селище Лозове під Донецьком /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Осиротіле дитинча носорога, мати якого загинула в національному парку Крюгера
Осиротіле дитинча носорога, мати якого загинула в національному парку Крюгера /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
П'ятирічна Маха і її сім'я втекли з села Хавиджа неподалік від Мосула в Іраку.
П'ятирічна Маха і її сім'я втекли з села Хавиджа неподалік від Мосула в Іраку. /  © REUTERS
© REUTERS
Гравець регбі-клубу Мадді-Йорк Жан-Поль Markides (ліворуч) цілує свого партнера і соратника Казимира Козаковські під час параду гордості в неділю, 3 липня 2016 року, в Торонто
Гравець регбі-клубу Мадді-Йорк Жан-Поль Markides (ліворуч) цілує свого партнера і соратника Казимира Козаковські під час параду гордості в неділю, 3 липня 2016 року, в Торонто /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS

Головний приз World Press Photo отримав фотограф агентства The Associated Press Бурхан Озбілічі за фотографію з місця вбивства російського посла Андрія Карлова в Анкарі.

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Серед інших переможців WPP 2017 — знімки, зроблені 45-ти фотографами з 25 країн в Іраку, Ірані, Україні, Кубі та Росії.

Найпрестижніший конкурс фотожурналістики World Press Photo проводиться з 1955 року; у цьому році журі переглянуло понад 80 тисяч знімків, зроблених фотографами зі 125 країн. 

Після конкурсу з фотографій переможців збирають виставку, яку щорічно відвідують понад мільйон людей в 40 країнах.

Ще однією важливою метою організації є підтримка професійної прес-фотографії на міжнародному рівні для того, щоб стимулювати зміни в фотожурналістиці, підтримувати передачу знань, виявити високі професійні стандарти в фотожурналістиці і сприяти вільному і необмеженому обміну інформацією.

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Теги: #конкурс