Найкращі фотографії року за версією World Press (фотопідбірка)
В Амстердамі оголосили результати конкурсу фотографії World Press Photo 2017.
Головний приз World Press Photo отримав фотограф агентства The Associated Press Бурхан Озбілічі за фотографію з місця вбивства російського посла Андрія Карлова в Анкарі.
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Серед інших переможців WPP 2017 — знімки, зроблені 45-ти фотографами з 25 країн в Іраку, Ірані, Україні, Кубі та Росії.
Найпрестижніший конкурс фотожурналістики World Press Photo проводиться з 1955 року; у цьому році журі переглянуло понад 80 тисяч знімків, зроблених фотографами зі 125 країн.
Після конкурсу з фотографій переможців збирають виставку, яку щорічно відвідують понад мільйон людей в 40 країнах.
Ще однією важливою метою організації є підтримка професійної прес-фотографії на міжнародному рівні для того, щоб стимулювати зміни в фотожурналістиці, підтримувати передачу знань, виявити високі професійні стандарти в фотожурналістиці і сприяти вільному і необмеженому обміну інформацією.