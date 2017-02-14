У Кремлі відреагували на чергове звинувачення у кібератаках, цього разу від штабу кандидата в президенти Франції

У Кремлі прокоментували звинувачення щодо кібератак з боку РФ на штаб руху «Вперед», від якого на президенти Франції балотується Еммануель Макрон. Відреагував на такі звинувачення прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

Пєсков заявив, що офіційна Москва не причетна до хакерських атак, якщо вони були взагалі.

"Не може бути мови про яку-небудь причетність офіційної Москви до цих атак, були вони чи не були", - заявив він, додавши, «Будь-які звинувачення офіційної Москви на можливу причетність (до цих атак - ред.) - вони абсурдні".

Раніше, команда кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона виступила з заявою, що втручання іноземних держав у демократичний процес неприпустиме.

Генеральний секретар очолюваного Макроном руху "Вперед!" Рішар Ферран звернувся до влади Франції з проханням "гарантувати, що не буде жодного втручання іноземних держав у наш демократичний процес".

"Сьогодні ми повинні дивитися на факти. Центральні ЗМІ РФ, Russia Today і Sputnik, які належать російській державі, займаються поширенням завідомо неправдивої інформації. Потім новину повторюють, цитують і це впливає на наш демократичний спосіб життя", – сказав Ферран.