Постачання російського газу до Угорщини повністю припинилося

19:16, 06 січня 2009
Світ
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Про це повідомив міністр енергетики

Постачання російського газу до Угорщини повністю припинилися, повідомляє AFP. Про це заявив міністр енергетики країни Чаба Молнар (Csaba Molnar).

За його словами, об`єм газу, що поставляється з Росії, неухильно знижувався протягом дня, і на 16.30 постачання повністю припинилося. Раніше 6 січня угорські представники заявили, що постачання російського газу зменшилися в п`ять разів.

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