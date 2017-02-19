Багатотисячний мітинг у Барселоні: вимагали прийняти більше біженців

01:52, 19 лютого 2017
Світ
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Хоча влада оцінила кількість протестувальників у 160 тисяч, організатори заявили, що їх було щонайменше 300 тисяч.

Иллюстрация REUTERS

Близько 160 тисяч осіб взяли участь 18 лютого в мітингу в іспанському місті Барселона з вимогою до уряду дозволити в’їзд в країну більшій кількості біженців з охоплених війною країн, повідомляє Радіо Свобода.

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Протестувальники розгорнули у центрі міста великий прапор із закликами "Годі відмовок! Прийміть їх зараз" та "Ні смертям, відкрийте кордони".

Акція була організована групою, що називає себе "Наш дім – ваш дім".

Хоча влада оцінила кількість протестувальників у 160 тисяч, організатори заявили, що їх було щонайменше 300 тисяч.

У 2015 році іспанський уряд зобов’язався прийняти понад 17 тисяч біженців протягом двох років. Але досі країна дала притулок лише близько 1100 біженцям.

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