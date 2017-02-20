Саманта Пауер: "Спустошена новиною про смерть маестро дипломатії"
22:06, 20 лютого 2017Світ
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Колишній постпред США при ООН Саманта Пауер назвала померлого представника Росії Віталія Чуркіна маестро в дипломатії.
REUTERS
Про це вона повідомила у своєму Тwitter.
«Спустошена новиною про смерть російського посла при ООН Віталія Чуркіна. Маестро дипломатії і дуже небайдужа людина, яка зробила усе можливе, щоб подолати розбіжності між США і Росією», - написала вона.
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Саманта Пауер часто піддавала критиці заяви і дії Чуркіна, в тому числі, коли постпред накладав вето на деякі з резолюції в Радбезі ООН.
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