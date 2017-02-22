ЦРУ заморозило програму підтримки сирійських повстанців - Reuters

Координована ЦРУ військова допомога повстанцям проти режиму Асада на північному заході Сирії заморожена після кількох серйозних ісламістських терактів минулого місяця. Про це з посиланням на джерела у повстанських угрупованнях повідомляє Reuters.

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Представники повстанців заявляють, що жодного офіційного пояснення не отримали, але деякі з них вважають, що фінансування заморожують, аби запобігти потраплянню грошей і зброї до рук радикальних ісламістів. При цьому в повстанських угрупованнях сподіваються, що зупинка фінансування тимчасова.

Призупинення допомоги, яка передбачала зарплати, навчання, боєприпаси і, в деяких випадках, керовані протитанкові ракети, - це відповідь на джихадистські атаки, яка не має нічого спільного з приходом до влади Дональда Трампа, повідомили агентству двоє знайомих з програмою ЦРУ американських чиновників.

Reuters отримало підтвердження заморожування від п'яти угруповань, що входять до Вільної сирійської армію.

Заморожування також пов'язано з проблемами, з якими зіткнулась Вільна сирійська армія (ВСА) в її майже шестирічному повстання проти Асада, якого зараз підтримує Росія та Іран. У програмі підтримки повстанців брали участь також Туреччина, Катар і Саудівська Аравія.