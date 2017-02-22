Поїздки сім'ї Трампа за місяць обходяться дорожче подорожей сім'ї Обами за рік - Independent

Про це повідомляє Independent.

Три візити президента в Мар-а-Лаго у Флориді з моменту його інавгурації в поєднанні з відрядженнями синів обійдуться країні в $11,3 млн. Витрати на подорожі сім'ї Обами за один рік становили $ 12,1 млн.

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Трамп неодноразово критикував Обаму за витрату коштів платників податків для своїх поїздок під час його перебування на посаді.