Поїздки сім'ї Трампа за місяць обходяться дорожче подорожей сім'ї Обами за рік - Independent
18:29, 22 лютого 2017Світ
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Поїздки сім'ї президента США Дональда Трампа за один місяць обходяться платникам податків в таку ж суму, в яку обходилися подорожі сім'ї його попередника Барака Обами за рік.
Інавгурація Трампа / REUTERS
Про це повідомляє Independent.
Три візити президента в Мар-а-Лаго у Флориді з моменту його інавгурації в поєднанні з відрядженнями синів обійдуться країні в $11,3 млн. Витрати на подорожі сім'ї Обами за один рік становили $ 12,1 млн.
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Трамп неодноразово критикував Обаму за витрату коштів платників податків для своїх поїздок під час його перебування на посаді.
Нагадаємо, Трамп відмовився оприлюднити свою податкову декларацію.
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